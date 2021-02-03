За сутки в Эстонии выявлено 688 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 332 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 260 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 97, в Ида-Вирумаа — 79, в Пярнумаа — 43, в Вырумаа — 19, в Рапламаа и Валгамаа — по 15, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа — по 14, на Сааремаа — 13 новых положительных тестов. В Пылвамаа прибавилось девять, в Вильяндимаа — семь и в Ляэнемаа — три новых случая заражения. На Хийумаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У 14 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 536,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,8%.

По состоянию на утро 3 февраля в больницах находится 405 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 33 пациента, из которых на управляемом дыхании 22 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 46. Домой выписали 28 человек, 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло девять зараженных коронавирусом — 98-летняя женщина, 87-летние женщина и мужчина, 84-летний мужчина, 81-летний мужчина, 79-летний мужчина, 72-летний мужчина, 63-летняя женщина и 59-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 433 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 582 истории болезни COVID-19 с 2 536 пациентами.

По состоянию на 3 февраля выздоровели 35 677 человек. Из них история болезни 24 994 человек (70,1%) завершена, у 10 683 человек (29,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 787 734 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 45 663 (5,8% от общего количества тестов).