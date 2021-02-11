11.02.2021, 11:42

За сутки в Эстонии выявлено 677 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 754 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 677, или 11,8% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 321 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 216 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 106, в Тартумаа — 44, в Пярнумаа — 37, в Вырумаа — 26, на Сааремаа — 24 и в Ляэне-Вирумаа — 22 новых положительных теста. В Рапламаа и Ярвамаа прибавилось по 19, в Вильяндимаа — 14, в Йыгевамаа — девять, на Хийумаа — восемь, в Ляэнемаа и Пылвамаа — по семь, в Валгамаа — пять новых случаев заражения. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 574,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,4%.

По состоянию на утро 11 февраля в больницах находится 455 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 32 пациента, из которых на управляемом дыхании 13 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 55. Домой выписали 31 человека, 13 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 82-летний мужчина, 81-летний мужчина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 480 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 838 историй болезни COVID-19 с 2 786 пациентами.

По состоянию на 11 февраля выздоровели 39 928 человек. Из них история болезни 27 789 человек (69,6%) завершена, у 12 139 человек (30,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 827 150 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 50 280 (6,1% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинирован против COVID-19 41 731 человек, две дозы получили 20 026 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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