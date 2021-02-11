За сутки в Эстонии выявлено 677 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 321 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 216 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 106, в Тартумаа — 44, в Пярнумаа — 37, в Вырумаа — 26, на Сааремаа — 24 и в Ляэне-Вирумаа — 22 новых положительных теста. В Рапламаа и Ярвамаа прибавилось по 19, в Вильяндимаа — 14, в Йыгевамаа — девять, на Хийумаа — восемь, в Ляэнемаа и Пылвамаа — по семь, в Валгамаа — пять новых случаев заражения. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 574,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,4%.
По состоянию на утро 11 февраля в больницах находится 455 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 32 пациента, из которых на управляемом дыхании 13 человек.
Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 55. Домой выписали 31 человека, 13 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.
За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 82-летний мужчина, 81-летний мужчина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 480 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2 838 историй болезни COVID-19 с 2 786 пациентами.
По состоянию на 11 февраля выздоровели 39 928 человек. Из них история болезни 27 789 человек (69,6%) завершена, у 12 139 человек (30,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 827 150 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 50 280 (6,1% от общего количества тестов).
В Эстонии вакцинирован против COVID-19 41 731 человек, две дозы получили 20 026 человек.
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