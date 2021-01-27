27.01.2021, 10:31

За сутки в Эстонии выявлено 636 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

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Ida-Viru visiit 4.12.2020
Ida-Viru visiit 4.12.2020Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 010 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 636, или 10,6% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 292 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 231 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 117, в Тартумаа — 53, в Пярнумаа — 42, в Вырумаа — 34, в Ляэне-Вирумаа — 17, в Валгамаа — 15, в Ярвамаа — 11 и в Вильяндимаа и Рапламаа — по 10 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось девять, в уезде Сааремаа — семь, в Ляэнемаа и Пылвамаа — по три, в уезде Хийумаа — один новый случай заражения. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 525,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,9%.

По состоянию на утро 27 января в больницах находится 392 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 39 пациентов, из которых на управляемом дыхании 21 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 37. Домой выписали 34 человек, 13 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло шесть зараженных коронавирусом — 99-летняя женщина, 90-летняя женщина, 81-летний мужчина, 80-летний мужчина, 73-летняя женщина и 64-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 398 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 337 историй болезни COVID-19 с 2 295 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 27 января выздоровели 31 695 человек. Из них история болезни 22 427 человек (70,8%) завершена, у 9 268 человек (29,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 754 948 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 41 966 (5,6% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 29 594 человека.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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