За сутки в Эстонии выявлено 603 случая заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 302 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 235 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 92, в Ида-Вирумаа — 86, в Тартумаа — 43, в Валгамаа — 14, в Вырумаа — 10 и в Ляэне-Вирумаа — девять новых положительных результатов теста. В Пылвамаа прибавилось семь, в Вильяндимаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Рапламаа и Хийумаа — по три, в Ярвамаа — два, в Ляэнемаа и Сааремаа — по одному. У 19 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 594,22 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,8%.

По состоянию на утро 20 января в больницах находится 406 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 44 пациента, из которых на управляемом дыхании 25 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 35. Домой выписали 26 человек, 13 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 82-летний мужчина, 81-летний мужчина, 80-летний мужчина, 77-летняя женщина и 74-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 349 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 099 историй болезни COVID-19 с 2 059 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 20 января выздоровели 28 107 человек. Из них история болезни 20 373 человек (72,5%) завершена, у 7 734 человек (27,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 721 750 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 38 544 (5,3% от общего количества тестов).