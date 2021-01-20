20.01.2021, 10:32

За сутки в Эстонии выявлено 603 случая заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

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Koroonaviiruse testimine.
Koroonaviiruse testimine.Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 997 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 603, или 12,1% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 302 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 235 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 92, в Ида-Вирумаа — 86, в Тартумаа — 43, в Валгамаа — 14, в Вырумаа — 10 и в Ляэне-Вирумаа — девять новых положительных результатов теста. В Пылвамаа прибавилось семь, в Вильяндимаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Рапламаа и Хийумаа — по три, в Ярвамаа — два, в Ляэнемаа и Сааремаа — по одному. У 19 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 594,22 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,8%.

По состоянию на утро 20 января в больницах находится 406 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 44 пациента, из которых на управляемом дыхании 25 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 35. Домой выписали 26 человек, 13 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 82-летний мужчина, 81-летний мужчина, 80-летний мужчина, 77-летняя женщина и 74-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 349 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 099 историй болезни COVID-19 с 2 059 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 20 января выздоровели 28 107 человек. Из них история болезни 20 373 человек (72,5%) завершена, у 7 734 человек (27,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 721 750 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 38 544 (5,3% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 20 478 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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