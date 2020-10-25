За сутки в Эстонии выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 41,16 случая на 100 000 жителей, пишет rus.err.
В течение последних суток было проанализировано около 1260 первичных тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
По состоянию на утро 25 октября в больницах находятся 29 пациентов с коронавирусом, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Новых смертельных случаев за сутки не зарегистрировали. Всего в Эстонии скончались 73 пациента с коронавирусом.
Не теряем бдительности
Жители Эстонии и сектор здравоохранения проделали хорошую работу по борьбе с вирусом, но в то же время распространение коронавируса в других странах набирает обороты. Поскольку вирус мощно распространяется в Европе, мы не должны терять бдительности.
По-прежнему действует рекомендация – путешествовать только в случае крайней необходимости. Тем, кто возвращается из путешествий, следует внимательно следить за своим здоровьем. Личная ответственность каждого человека – заболев, оставаться дома и не распространять заболевание.
В начале октября чувство опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии несколько усилилось. 58% жителей Эстонии считают ситуацию критической. Как показали результаты исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел фирмой Turu-uuringute AS, 73% респондентов обеспокоены тем, что кто-то может заразить их коронавирусом, не зная об этом, а 83% жителей Эстонии готовы носить маску в разных местах и ситуациях.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 161 802 раза, 131 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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