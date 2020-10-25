За сутки в Эстонии выявлено 60 новых случаев коронавируса. Из них 22 инфицированных - футболистки сборной Словении

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 13, а в Йыгевамаа — два, в Тартумаа, Пярнумаа, Вырумаа, Хийумаа и Рапламаа — по одному новому случаю.

Положительным оказался результат анализа у 22 футболисток сборной Словении. Запланированный на вторник матч отменен.

В 25 положительных случаях тестов на коронавирус уезд заболевшего в регистре народонаселения не указан, при этом в 22 случаях речь идет о девушках из словенской футбольной сборной.

Дальнейшую судьбу матча, который должен был состояться 27 октября, определит УЕФА. Сборная Словении улетит чартерным рейсом на родину, а до этого момента она находится в изоляции.

"Женская сборная Словении проводила тренировочные сборы в Мариборе, где, насколько нам известно, их несколько раз тестировали, в послдений раз - 20 октября. Затем словенцы полетели чартерным рейсом в Москву, где сыграли 23 октября отборочный матч ЧЕ с Россией. 24 октября они прилетели чартером в Таллинн, где их вновь протестировали", - пояснил ситуацию пресс-секретарь Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 41,16.

На больничном лечении находятся 29 пациентов с COVID-19

По состоянию на утро 25 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией на больничном лечении находятся 29 человек, три пациента — на искусственной вентиляции легких. За сутки из больницы был выписан один человек. Была открыта одна новая история болезни с COVID-19. В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было.

На сегодня в больницах завершено 535 случаев заболевания COVID-19 у 521 человека.

По состоянию на 25 октября выздоровели 3 547 человек. Из них истории болезни 2 541 человека (73,5%) завершены, у 916 человек (26,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.