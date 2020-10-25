25.10.2020, 10:45

За сутки в Эстонии выявлено 60 новых случаев коронавируса. Из них 22 инфицированных - футболистки сборной Словении

 (32)
Существенно дополнено!
EST 31
Koroonaviirust on võimalik testida ka Viljandis
Koroonaviiruse testimispunktFoto: Kenno Soo

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1 267 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 60 проб дали положительный результат.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 13, а в Йыгевамаа — два, в Тартумаа, Пярнумаа, Вырумаа, Хийумаа и Рапламаа — по одному новому случаю.

Положительным оказался результат анализа у 22 футболисток сборной Словении. Запланированный на вторник матч отменен.

В 25 положительных случаях тестов на коронавирус уезд заболевшего в регистре народонаселения не указан, при этом в 22 случаях речь идет о девушках из словенской футбольной сборной.

Дальнейшую судьбу матча, который должен был состояться 27 октября, определит УЕФА. Сборная Словении улетит чартерным рейсом на родину, а до этого момента она находится в изоляции.

Читайте также:

"Женская сборная Словении проводила тренировочные сборы в Мариборе, где, насколько нам известно, их несколько раз тестировали, в послдений раз - 20 октября. Затем словенцы полетели чартерным рейсом в Москву, где сыграли 23 октября отборочный матч ЧЕ с Россией. 24 октября они прилетели чартером в Таллинн, где их вновь протестировали", - пояснил ситуацию пресс-секретарь Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 41,16.

На больничном лечении находятся 29 пациентов с COVID-19

По состоянию на утро 25 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией на больничном лечении находятся 29 человек, три пациента — на искусственной вентиляции легких. За сутки из больницы был выписан один человек. Была открыта одна новая история болезни с COVID-19. В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было.

На сегодня в больницах завершено 535 случаев заболевания COVID-19 у 521 человека.

По состоянию на 25 октября выздоровели 3 547 человек. Из них истории болезни 2 541 человека (73,5%) завершены, у 916 человек (26,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 252 000 первичных тестов, из них 4411 тестов, т. е. 1,75 процента были положительным на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Не теряем бдительности

Жители Эстонии и сектор здравоохранения проделали хорошую работу по борьбе с вирусом, но в то же время распространение коронавируса в других странах набирает обороты. Поскольку вирус мощно распространяется в Европе, мы не должны терять бдительности.

По-прежнему действует рекомендация — путешествовать только в случае крайней необходимости. Тем, кто возвращается из путешествий, следует внимательно следить за своим здоровьем. Личная ответственность каждого человека — заболев, оставаться дома и не распространять заболевание.

В начале октября чувство опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии несколько усилилось. 58% жителей Эстонии считают ситуацию критической. Как показали результаты исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел фирмой Turu-uuringute AS, 73% респондентов обеспокоены тем, что кто-то может заразить их коронавирусом, не зная об этом, а 83% жителей Эстонии готовы носить маску в разных местах и ситуациях.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 161 802 раза, 131 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: