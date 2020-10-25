За сутки в Эстонии выявлено 60 новых случаев коронавируса. Из них 22 инфицированных - футболистки сборной Словении

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 13 новых случаев заражения, в Йыгевамаа — два, в Тартумаа, Пярнумаа, Вырумаа, Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому случаю.

Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у 22 словенских футболисток, запланированная на вторник игра будет отменена

У 25 человек, чей результат теста на коронавирус оказался положительным, уезд в регистре народонаселения не был указан, из них 22 коронапозитивных — члены женской футбольной сборной из Словении. Сборная прибыла в Таллинн для игры с Эстонией на отборочном турнире чемпионата Европы 27 октября. Игра не состоится, решение в отношении дальнейших шагов будет принимать УЕФА. Сборная Словении вернется на родину чартерным рейсом, а до тех пор будет находиться в изоляции в отеле.

”Женская сборная Словении находилась в тренировочном лагере в Мариборе, где, насколько нам известно, их тестировали неоднократно, последний раз — 20 октября. Сборная вылетела из Марибора чартерным рейсом в Москву, где 23 октября сыграла отборочный матч чемпионата Европы с Россией. 24 октября они прибыли чартерным рейсом в Таллинн, где прошли тестирование”, — сказал глава отдела по связям с общественностью Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 41,16.

Два случая в Харьюмаа случая связаны с заражением в кругу семьи, один — с заражением на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются.

Из числа зарегистрированных 24 октября случаев десять связаны с заражением в кругу семьи, пять — с заражением в рабочем коллективе. В десяти случаях причина заражения осталась невыясненной, а два случая всё еще выясняются.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса находятся почти 1800 человек, 312 из которых больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с девятью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42 человек, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших. В четвертом очаге на рабочем месте — девять, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Во втором школьном очаге насчитывается пятеро больных, во вспышке после вечеринки — 17 человек.