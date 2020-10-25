25.10.2020, 10:45

За сутки в Эстонии выявлено 60 новых случаев коронавируса. Из них 22 инфицированных - футболистки сборной Словении

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Koroonaviirust on võimalik testida ka Viljandis
Koroonaviiruse testimispunktFoto: Kenno Soo

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1 267 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 60 проб дали положительный результат.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 13 новых случаев заражения, в Йыгевамаа — два, в Тартумаа, Пярнумаа, Вырумаа, Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому случаю.

Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у 22 словенских футболисток, запланированная на вторник игра будет отменена

У 25 человек, чей результат теста на коронавирус оказался положительным, уезд в регистре народонаселения не был указан, из них 22 коронапозитивных — члены женской футбольной сборной из Словении. Сборная прибыла в Таллинн для игры с Эстонией на отборочном турнире чемпионата Европы 27 октября. Игра не состоится, решение в отношении дальнейших шагов будет принимать УЕФА. Сборная Словении вернется на родину чартерным рейсом, а до тех пор будет находиться в изоляции в отеле.

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”Женская сборная Словении находилась в тренировочном лагере в Мариборе, где, насколько нам известно, их тестировали неоднократно, последний раз — 20 октября. Сборная вылетела из Марибора чартерным рейсом в Москву, где 23 октября сыграла отборочный матч чемпионата Европы с Россией. 24 октября они прибыли чартерным рейсом в Таллинн, где прошли тестирование”, — сказал глава отдела по связям с общественностью Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 41,16.

Два случая в Харьюмаа случая связаны с заражением в кругу семьи, один — с заражением на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются.

Из числа зарегистрированных 24 октября случаев десять связаны с заражением в кругу семьи, пять — с заражением в рабочем коллективе. В десяти случаях причина заражения осталась невыясненной, а два случая всё еще выясняются.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса находятся почти 1800 человек, 312 из которых больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с девятью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42 человек, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших. В четвертом очаге на рабочем месте — девять, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Во втором школьном очаге насчитывается пятеро больных, во вспышке после вечеринки — 17 человек.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа четыре связаны с заражениями в кругу семьи, в трех случаях вирус был подхвачен в школе и в двух случаях — на работе. Два человека заразились вирусом от знакомых, один человек заразился в детском саду. В Идаском регионе наблюдается девять активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять человек, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Помимо семи вчерашних очагов сегодня добавились очаг во второй Силламяэской школе с восемью больными и очаг в нарвском детском саду с пятью зараженными. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 630 человек, из которых заболели 123 человека.

Один новый случай в Йыгевамаа связан с заражением в кругу семьи, обстоятельства второго случая в Йыгевамаа выясняются. Что касается заражения в Тартумаа, человек заразился вирусом в кругу семьи. Обстоятельства нового заражения в Вырумаа еще выясняются. Всего под наблюдением Лыунаского регионального отделения почти 400 человек, из которых больны 57 человек. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится один активный очаг — очаг заражения в рабочем коллективе с 20 больными.

Новый случай заражения в Пярнумаа был завезен из Украины, обстоятельства нового случая на Хийумаа еще устанавливаются. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает почти 140 человек, 27 из которых больны.

Не теряем бдительности

Жители Эстонии и сектор здравоохранения проделали хорошую работу по борьбе с вирусом, но в то же время распространение коронавируса в других странах набирает обороты. Поскольку вирус мощно распространяется в Европе, мы не должны терять бдительности.

По-прежнему действует рекомендация — путешествовать только в случае крайней необходимости. Тем, кто возвращается из путешествий, следует внимательно следить за своим здоровьем. Личная ответственность каждого человека — заболев, оставаться дома и не распространять заболевание.

В начале октября чувство опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии несколько усилилось. 58% жителей Эстонии считают ситуацию критической. Как показали результаты исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел фирмой Turu-uuringute AS, 73% респондентов обеспокоены тем, что кто-то может заразить их коронавирусом, не зная об этом, а 83% жителей Эстонии готовы носить маску в разных местах и ситуациях.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 161 802 раза, 131 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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