За сутки в Эстонии выявлено 596 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 205 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 596, или 11,5% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 305 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 239 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 107, в Тартумаа — 10, в Пярнумаа — 33, в Вырумаа — 18, в Ярвамаа — 17 и в Рапламаа — 13 новых положительных тестов. В Йыгевамаа, Хийумаа, Сааремаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по восемь, в Пылвамаа и Ляэнемаа — по четыре новых случая заражения. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 544 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,9%.
За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 412 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 33 927 человек, две дозы получил 15 871 человек.
Новость дополняется.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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