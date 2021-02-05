За сутки в Эстонии выявлено 596 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 305 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 239 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 107, в Тартумаа — 10, в Пярнумаа — 33, в Вырумаа — 18, в Ярвамаа — 17 и в Рапламаа — 13 новых положительных тестов. В Йыгевамаа, Хийумаа, Сааремаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по восемь, в Пылвамаа и Ляэнемаа — по четыре новых случая заражения. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 544 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,9%.

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 412 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 33 927 человек, две дозы получил 15 871 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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