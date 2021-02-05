За сутки в Эстонии выявлено 596 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 305 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 239 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 107, в Тартумаа — 10, в Пярнумаа — 33, в Вырумаа — 18, в Ярвамаа — 17 и в Рапламаа — 13 новых положительных тестов. В Йыгевамаа, Хийумаа, Сааремаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по восемь, в Пылвамаа и Ляэнемаа — по четыре новых случая заражения. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 544 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,9%.

По состоянию на утро 5 февраля в больницах находится 412 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 36 пациентов, из которых на управляемом дыхании 17 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 30. Домой выписали 12 человек, четырех человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло четверо зараженных коронавирусом — 86-летний мужчина, 85-летний мужчина, 83-летний мужчина и 78-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 447 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 633 истории болезни COVID-19 с 2 586 пациентами.

По состоянию на 5 февраля выздоровел 36 881 человек. Из них история болезни 25 737 человек (69,8%) завершена, у 11 144 человек (30,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 798 052 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 46 925 (5,9% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 33 927 человек, две дозы получил 15 871 человек.

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