За сутки в Эстонии выявлено 57 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 37 человек. В Ида-Вирумаа поступило семь новых положительных результатов теста, в Ляэнемаа — два, на Хийумаа и в Пярнумаа — по одному. В девяти случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

По состоянию на утро 23 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 26 человек, на управляемом дыхании два пациента. Домой выписали восемь человек и трех человек перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другую больницу. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли четыре.

На сегодня в больницах завершено 442 случая заболевания COVID-19 с 429 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 18 сентября выздоровели 2 388 человек. Их них случай заболевания 1 818 человек (76,1%) завершен, у 570 человек (23,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 33,71.

Всего в Эстонии проведено более 194 000 первичных тестов, из них 3 033, или 1,55%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!