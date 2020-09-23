За сутки в Эстонии выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, большая часть — в Харьюмаа

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 37 человек. В Ида-Вирумаа поступило семь новых положительных результатов теста, в Ляэнемаа — два, на Хийумаа и в Пярнумаа — по одному. В девяти случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 37 случаев заболевания (30 в Таллинне) в четырех случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших и в восьми случаях речь идет о работниках Ида-Таллиннской центральной больницы. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются.

Из прибавившихся в период 21-22 сентября случаев заболевания в одном случае речь шла о завезенной из Польши инфекции, в семи случаях речь шла о близких контактах ранее заболевших и два случая были связаны с Ида-Таллиннской центральной больницей (один работник и один пациент).

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом дня рождения в Кадриорге связано 26 и с очагом таллиннского детского сада "Мянни" — 10, с очагом рабочего места — шесть, с семейным очагом — шесть и с очагом гимназии Ляэнемере — 19 человек. В очаге Ида-Таллиннской центральной больницы по состоянию на сегодняшнее утро 11 зараженных.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 912 человек, из которых 235 заболели.

В прибавившихся в Ида-Вирумаа семи новых случаях в двух случаях речь идет о близких контактах ранее зараженных, в двух случаях заразились на рабочем месте, в одном случае заболевание завезли из России и обстоятельства заражения остальных заражений еще выясняются. Всего в восточном регионе пять активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с очагом рабочего места в Силламяэ — 11 и с очагом круга знакомых — 29 человек. В очаге основной школы Таммику 11 человек. С сегодняшнего утра прибавился очаг дня рождения в Кохтла-Ярве с пятью зараженными. Под наблюдением восточного регионального отделения 816 человек, из которых 149 заболели.