За сутки в Эстонии выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, большая часть — в Харьюмаа

В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру (22 человека), очаг поездки в Италию (девять заболевших) и очаг похорон (11 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 206 человек, из которых 32 заболели.
Два новых зараженных в Ляэнемаа связаны с мероприятием Дней ностальгии в Vanakino, случай на Хийумаа завезен из поездки Латвия-Литва-Польша. В западном региональном отделении под наблюдением 113 человек, из которых 11 заболели.
По состоянию на утро 23 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 26 человек, на управляемом дыхании два пациента. Домой выписали восемь человек и трех человек перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другую больницу. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли четыре.
На сегодня в больницах завершено 442 случая заболевания COVID-19 с 429 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 23 сентября выздоровели 2 388 человек. Их них случай заболевания 1 818 человек (76,1%) завершен, у 570 человек (23,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 33,71.
Всего в Эстонии проведено более 194 000 первичных тестов, из них 3 033, или 1,55%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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