23.10.2020, 10:36

За сутки в Эстонии выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Болезнь унесла еще две жизни

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За сутки в Эстонии выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Болезнь унесла еще две жизни
Foto: Andres Putting

По данным Департамента здоровья на 7 часов утра 23 октября, за последние сутки в Эстонии прибавилось 53 новых случая заболевания коронавирусом.

Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Но в статистику добавились 59-летний мужчина и 82-летняя женщина, которые умерли 17 и 18 октября у себя дома и у которых после смерти обнаружили SARS-CoV-2. Всего в Эстонии умерли 73 заразившихся коронавирусом.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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