За сутки в Эстонии выявлено 490 случаев заражения коронавирусом. Умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 279 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 236 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 66, в Тартумаа - 45, в Пярнумаа - 21, в Валгамаа - 17, в Вырумаа - 11, в Ляэне-Вирумаа - 10, в Рапла- и Пылвамаа - по 6, в Йыгевамаа - 4, в Ярва- и Вильяндимаа - по 3, в Сааремаа - 2 новых случаев заражения. В Ляэне- и Хийумаа положительных тестов на COVID-19 не зарегистрировано.

В случае 17 новых инфицированных в Регистре народонаселения нет информации об их месте жительства.

За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составляет 539,51. Доля тестов с положительным результатом среди общего числа проведенных тестов составляет 11,2%.

За сутки в больницах было открыто 50 новых больничных дел, на стационарном лечении находится 405 пациентов.

По состоянию на утро 22 января вакцинацию прошли 24 196 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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