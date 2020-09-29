За сутки в Эстонии выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 36 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 30 человек. В Ида-Вирумаа поступило девять и на Сааремаа — четыре, в Рапламаа — два, в Пярнумаа — два и в Ляэне-Вирумаа — один новый случай заболевания коронавирусом. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченного в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 44,77.
Из 30 новых случаев в Харьюмаа (из них 24 в Таллинне) восемь связаны с близкими контактами с инфицированными. В одном случае вирус завезли из Беларуси, обстоятельства остальных случаев еще уточняются.
Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2000 человек, из которых 318 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (35 зараженных, из них 22 работники больницы, 11 пациентов и два работника кафетерии) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 33 человека. С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с заражением на рабочем месте — 7 и в семейном кругу — 6 случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, с еще одним очагом заражения на рабочем месте — 9 случаев.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением в семейном кругу, двое человек заразились через знакомых и еще двое на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Под наблюдением восточного регионального отделения 982 человека, из которых 190 заболели.
Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 13 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек. С очагом школы в Кохтла-Ярве связано 6 случаев заболевания (из них два — зараженные члены семьи).
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