29.09.2020, 11:34

За сутки в Эстонии выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 36 человек

 (19)
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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovi võtmineFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 563 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 49 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 30 человек. В Ида-Вирумаа поступило девять и на Сааремаа — четыре, в Рапламаа — два, в Пярнумаа — два и в Ляэне-Вирумаа — один новый случай заболевания коронавирусом. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченного в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 44,77.

Из 30 новых случаев в Харьюмаа (из них 24 в Таллинне) восемь связаны с близкими контактами с инфицированными. В одном случае вирус завезли из Беларуси, обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2000 человек, из которых 318 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (35 зараженных, из них 22 работники больницы, 11 пациентов и два работника кафетерии) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 33 человека. С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с заражением на рабочем месте — 7 и в семейном кругу — 6 случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, с еще одним очагом заражения на рабочем месте — 9 случаев.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением в семейном кругу, двое человек заразились через знакомых и еще двое на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Под наблюдением восточного регионального отделения 982 человека, из которых 190 заболели.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 13 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек. С очагом школы в Кохтла-Ярве связано 6 случаев заболевания (из них два — зараженные члены семьи).

В сфере деятельности южного региона остался один очаг — очаг рабочего места в Выру (19 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 442 человека, из которых 52 заболели.

Один новый случай на Сааремаа завезен из Финляндии, один случай связан с контактом с инфицированным, в одном случае заболел человек, находящийся на лечении в Ида-Таллиннской центральной больнице, и обстоятельства еще одного случая заболевания выясняются. В Пярнумаа один человек заразился в кругу семьи, а другой — на работе (не проживает в Пярнумаа). Под наблюдением западного регионального отделения в связи с коронавирусом 177 человек, из которых 22 заболели.

По состоянию на утро 29 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 36 человек, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали трех человек и одного человека перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другую больницу. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли восемь.

На сегодня в больницах завершено 458 случаев заболевания COVID-19 с 445 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 29 сентября выздоровели 2 564 человека. Их них случай заболевания 1 967 человек (76,7%) завершен, у 597 человек (23,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 211 000 первичных тестов, из них 3 315, или 1,57%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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