За сутки в Эстонии выявлено 476 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 295 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 476, или 11,1% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 253 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 214 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 163, в Тартумаа — 28, в Пярнумаа — 27, в Вырумаа — 17, в Ляэне-Вирумаа — 16, в Ярвамаа — 15, в Валгамаа — 12 и в Вильяндимаа — 10 новых положительных результатов теста. В Ляэнемаа прибавилось семь, в Йыгевамаа — пять, в Пылвамаа — четыре, в Рапламаа и уезде Хийумаа — по три и в уезде Сааремаа — два новых случая заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 578,64 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12%.
За сутки новых историй болезни COVID-19 открыли 38, в стационарном лечении нуждаются 385 пациентов.
В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 16 677 людям.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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