За сутки в Эстонии выявлено 476 случаев заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 253 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 214 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 66, в Тартумаа — 28, в Пярнумаа — 27, в Вырумаа — 17, в Ляэне-Вирумаа — 16, в Ярвамаа — 15, в Валгамаа — 12 и в Вильяндимаа — 10 новых положительных результатов теста. В Ляэнемаа прибавилось семь, в Йыгевамаа — пять, в Пылвамаа — четыре, в Рапламаа и уезде Хийумаа — по три и в уезде Сааремаа — два новых случая заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 578,64 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12%.

По состоянию на утро 15 января в больницах находится 385 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 44 пациента, из которых на управляемом дыхании 27 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 34. Домой выписали 18 человек, 11 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, четырех человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 88-летняя женщина, 78-летний мужчина, 77-летний мужчина, 66-летняя женщина и 55-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 316 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 958 историй болезни COVID-19 с 1 922 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 15 января выздоровели 25 553 человека. Из них история болезни 18 877 человек (73,9%) завершена, у 6 676 человек (26,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.