15.01.2021, 10:32

За сутки в Эстонии выявлено 476 случаев заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

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Drive-in testimine Tartus kevadel.
Drive-in testimine Tartus kevadel.Foto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 295 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 476, или 11,1% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 253 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 214 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 66, в Тартумаа — 28, в Пярнумаа — 27, в Вырумаа — 17, в Ляэне-Вирумаа — 16, в Ярвамаа — 15, в Валгамаа — 12 и в Вильяндимаа — 10 новых положительных результатов теста. В Ляэнемаа прибавилось семь, в Йыгевамаа — пять, в Пылвамаа — четыре, в Рапламаа и уезде Хийумаа — по три и в уезде Сааремаа — два новых случая заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 578,64 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12%.

По состоянию на утро 15 января в больницах находится 385 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 44 пациента, из которых на управляемом дыхании 27 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 34. Домой выписали 18 человек, 11 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, четырех человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 88-летняя женщина, 78-летний мужчина, 77-летний мужчина, 66-летняя женщина и 55-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 316 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 958 историй болезни COVID-19 с 1 922 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 15 января выздоровели 25 553 человека. Из них история болезни 18 877 человек (73,9%) завершена, у 6 676 человек (26,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведен 701 091 тест на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 36 096 (5,1% от общего количества тестов).

В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 16 677 людям.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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