За сутки в Эстонии выявлено 44 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 651 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 44 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 27 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 13, и в Тартумаа, Пярнумаа и Вырумаа — по одному новому случаю. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 36,72.
По состоянию на утро 21 октября в больницах находится 29 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали двух человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли три. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умер 71 заразившийся коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 524 истории болезни COVID-19 с 510 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 21 октября выздоровели 3 334 человека. Из них история болезни 2 478 человек (74,3%) завершена, у 856 человек (25,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 246 000 первичных тестов, из них 4 171, или 1,69%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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