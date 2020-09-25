За сутки в Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 16 человек. В Ида-Вирумаа поступило 11 новых положительных результатов теста, в Вырумаа — 9, в Тартумаа — 2. В Ярвамаа, Пярнумаа, Пылвамаа и Валгамаа — по одному.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 16 случаев заболевания (11 в Таллинне) в шести случаях речь идет о близких контактах с ранее заболевшими. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются. Случай в Ярвамаа передан восточному региональному отделению, так как человек живет в Ида-Вирумаа.

Из прибавившихся в период 23-24 сентября случаев заболевания в 15 случаях речь идет о контактах с уже больными людьми.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья четыре активных очага: с очагом рабочего места — 6, с семейным очагом — 6 и с очагом гимназии Ляэнемере — 30 человек (22 учеников и 8 учителей). В очаге Ида-Таллиннской центральной больницы по состоянию на сегодняшнее утро 21 зараженный (17 сотрудников и 4пациента).

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 930 человека, из которых 243 заболели.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!