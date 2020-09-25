За сутки в Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 534 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 42 теста оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 16 человек. В Ида-Вирумаа поступило 11 новых положительных результатов теста, в Вырумаа — 9, в Тартумаа — 2. В Ярвамаа, Пярнумаа, Пылвамаа и Валгамаа — по одному.
Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 16 случаев заболевания (11 в Таллинне) в шести случаях речь идет о близких контактах с ранее заболевшими. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются. Случай в Ярвамаа передан восточному региональному отделению, так как человек живет в Ида-Вирумаа. Из прибавившихся в период 23-24 сентября случаев заболевания в 15 случаях речь идет о контактах с уже больными людьми.
Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья четыре активных очага: с очагом рабочего места — 6, с семейным очагом — 6 и с очагом гимназии Ляэнемере — 30 человек (22 учеников и 8 учителей). В очаге Ида-Таллиннской центральной больницы по состоянию на сегодняшнее утро 21 зараженный (17 сотрудников и 4пациента). Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 930 человека, из которых 243 заболели.
Из прибавившихся в Ида-Вирумаа 11 новых случаев два связаны с заражением в доме призрения в Йыхви, в четырех случаях заражение произошло в школе, а в одном случае речь идет о близком контакте ранее зараженного. Обстоятельства заражения в других случаях еще выясняются.
Всего в восточном регионе шесть активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 7, с очагом рабочего места в Силламяэ — 12, с очагом круга знакомых — 30 человек, с очагом школы Таммику — 11 человек и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 864 человека, из которых 162 заболели.
В вырумаа 8 новых случаев связаны с заражением на работе (Выруская горуправа), а еще один случай — близкий контакт заразившегося сотрудника горуправы. Новый случай в Валгамаа завезен из России. В Тартумаа два случая связаны с заражением на школьном мероприятии. Источник заражения в Пылвамаа выясняется. В южном региональном отделении три активных очага: день рождения в Выру (22 человека), очаг похорон (11 человек) и очаг рабочего места (8 чеовек). Под наблюдением южного регионального отделения 237 человек, из которых 45 заболели.
Случай в Пярнумаа передан северному региональному отделению, так как человек живет в Харьюмаа. В западном региональном отделении под наблюдением 151 человек, из которых 11 заболели.
По состоянию на утро 25 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 31 человек, на управляемом дыхании один пациент. На сегодня в больницах завершено 448 случаев заболевания COVID-19 с 435 пациентами.
По состоянию на 25 сентября выздоровели 2 417 человек. Их них случай заболевания 1 838 человек (76,0%) завершен, у 579 человек (24,0%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 36,57.
Всего в Эстонии проведено более 199 000 первичных тестов, из них 3 118, или 1,55%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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