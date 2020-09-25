За сутки в Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 16 человек. В Ида-Вирумаа поступило 11 новых положительных результатов теста, в Вырумаа — 9, в Тартумаа — 2. В Ярвамаа, Пярнумаа, Пылвамаа и Валгамаа — по одному.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 16 случаев заболевания (11 в Таллинне) в шести случаях речь идет о близких контактах с ранее заболевшими. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются. Случай в Ярвамаа передан восточному региональному отделению, так как человек живет в Ида-Вирумаа. Из прибавившихся в период 23-24 сентября случаев заболевания в 15 случаях речь идет о контактах с уже больными людьми.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья четыре активных очага: с очагом рабочего места — 6, с семейным очагом — 6 и с очагом гимназии Ляэнемере — 30 человек (22 учеников и 8 учителей). В очаге Ида-Таллиннской центральной больницы по состоянию на сегодняшнее утро 21 зараженный (17 сотрудников и 4пациента). Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 930 человека, из которых 243 заболели.

Из прибавившихся в Ида-Вирумаа 11 новых случаев два связаны с заражением в доме призрения в Йыхви, в четырех случаях заражение произошло в школе, а в одном случае речь идет о близком контакте ранее зараженного. Обстоятельства заражения в других случаях еще выясняются.

Всего в восточном регионе шесть активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 7, с очагом рабочего места в Силламяэ — 12, с очагом круга знакомых — 30 человек, с очагом школы Таммику — 11 человек и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 864 человека, из которых 162 заболели.

В вырумаа 8 новых случаев связаны с заражением на работе (Выруская горуправа), а еще один случай — близкий контакт заразившегося сотрудника горуправы. Новый случай в Валгамаа завезен из России. В Тартумаа два случая связаны с заражением на школьном мероприятии. Источник заражения в Пылвамаа выясняется. В южном региональном отделении три активных очага: день рождения в Выру (22 человека), очаг похорон (11 человек) и очаг рабочего места (8 чеовек). Под наблюдением южного регионального отделения 237 человек, из которых 45 заболели.