За сутки в Эстонии выявлено 412 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 228 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 166 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 52, в Тартумаа — 33, в Пярнумаа — 20, в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — по 16, в Вырумаа — 13 новых положительных тестов. В Валгамаа прибавилось восемь, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по шесть, в Пылвамаа и Вильяндимаа — по три, в Ярвамаа — два новых случая заражения. На Хийумаа и в Ляэнемаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 626,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,2%.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 492 пациента.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 46 154 человека, две дозы получили 22 343 человека.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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