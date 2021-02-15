За сутки в Эстонии выявлено 412 случаев заражения коронавирусом. Умерли шесть человек, в том числе 30-летняя женщина

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 228 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 166 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 52, в Тартумаа — 33, в Пярнумаа — 20, в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — по 16, в Вырумаа — 13 новых положительных тестов. В Валгамаа прибавилось восемь, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по шесть, в Пылвамаа и Вильяндимаа — по три, в Ярвамаа — два новых случая заражения. На Хийумаа и в Ляэнемаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 626,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,2%.

По состоянию на утро 15 февраля в больницах находится 492 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 35 пациентов, из которых на управляемом дыхании 18 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 38. Домой выписали девять человек, пять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло шесть зараженных коронавирусом — 93-летняя женщина, 86-летний мужчина, 84-летняя женщина, 83-летний мужчина, 70-летний мужчина и 30-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 501 зараженный коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 968 историй болезни COVID-19 с 2 941 пациентом.

По состоянию на 15 февраля выздоровел 41 461 человек. Из них история болезни 28 802 человек (69,5%) завершена, у 12 659 человек (30,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 845 455 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 52 827 (6,2% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 46 154 человека, две дозы получили 22 343 человека.