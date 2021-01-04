За сутки в Эстонии выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 7 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 269 человек. 211 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 25, в Тартумаа — 24, в Ляэне-Вирумаа — 17, в Вильяндимаа — 13 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Пярнумаа добавилось восемь, в Вырумаа четыре, в Валгамаа, Рапламаа и Ярвамаа по два.

На Хийумаа, в Йыгевамаа, в Ляэнемаа, и Пылвамаа по одному новому случаю заражения. В 20 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 559,53 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,4% от общего количества сделанных тестов.

Было открыто 45 новых историй болезни с COVID-19. По состоянию на утро 4 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 423 человека с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день от COVID-19 были вакцинированы 2535 человек. За сутки скончалось 7 человек с коронавирусом: 59-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летний мужчина, 85-летняя женщина и 89-летняя женщина.

Всего в Эстонии умерло 251 человек с коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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