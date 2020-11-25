За сутки в Эстонии выявлено 384 случая заражения коронавирусом, умерли трое заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 178 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 79 новых зараженных, и в Тартумаа прибавилось 49 новых положительных результатов теста. В Пярнумаа прибавилось 11 новых зараженных и в Вырумаа - 10. В Ляэне-Вирумаа прибавилось девять новых зараженных, и в Пылвамаа прибавилось восемь новых зараженных. В Ляэнемаа и Вильяндимаа прибавилось по шесть новых зараженных, и в Ярвамаа, Рапламаа и Валгамаа прибавилось по четыре новых зараженных. В Йыгевамаа и в уезде Сааремаа прибавилось по три новых зараженных, и в уезде Хийумаа прибавилось два новых зараженных. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 303,09 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,7%.

За сутки умерли трое зараженных коронавирусом. Всего в Эстонии умерло 97 зараженных коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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