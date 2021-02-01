За сутки в Эстонии выявлено 367 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3 121 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 367, или 11,8% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 138 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 106 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 55, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа — 29, в Ярвамаа — 22, в Вырумаа — 16, в Вильяндимаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — по 12 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось шесть, в уезде Сааремаа — пять, в Пылвамаа — четыре, в Ляэнемаа — три, в уезде Хийумаа и в Валгамаа — по два новых случая заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 544,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,9%.
За сутки в больницах открыли 25 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 418 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 28 186 человек, две дозы получили 9 597 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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