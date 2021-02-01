За сутки в Эстонии выявлено 367 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 138 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 106 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 55, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа — 29, в Ярвамаа — 22, в Вырумаа — 16, в Вильяндимаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — по 12 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось шесть, в уезде Сааремаа — пять, в Пылвамаа — четыре, в Ляэнемаа — три, в уезде Хийумаа и в Валгамаа — по два новых случая заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 544,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,9%.

По состоянию на утро 1 февраля в больницах находится 418 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 38 пациентов, из которых на управляемом дыхании 23 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 25. Домой выписали девять человек, трех человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 90-летняя женщина, 74-летний мужчина и 73-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 422 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 483 истории болезни COVID-19 с 2 438 пациентами.

По состоянию на 1 февраля выздоровели 33 948 человек. Из них история болезни 23 879 человек (70,3%) завершена, у 10 069 человек (29,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 777 645 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 44 575 (5,7% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 28 186 человек, из которых две дозы получили 10 408 человек.

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