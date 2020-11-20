За сутки в Эстонии выявлено 364 случая заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 199 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 75 новых зараженных, и в Тартумаа прибавилось 28 новых положительных результата теста. В Ляэне-Вирумаа прибавилось 12 и в Пярнумаа — 11 новых зараженных. В Пылвамаа прибавилось шесть, в Вильяндимаа — пять зараженных, и в Ярвамаа прибавилось четыре новых зараженных. В Йыгевамаа, Валгамаа, Вырумаа и Рапламаа прибавилось по три новых зараженных. В Ляэнемаа прибавилось два новых положительных, и на Сааремаа прибавился один новый носитель вируса. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 253,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,8%.

За сутки прибавился один смертельный случай. Всего в Эстонии умерло 87 зараженных коронавирусом.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!