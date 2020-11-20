За сутки в Эстонии выявлено 364 случая заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 199 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 75 новых зараженных, и в Тартумаа прибавилось 28 новых положительных результата теста. В Ляэне-Вирумаа прибавилось 12 и в Пярнумаа — 11 новых зараженных. В Пылвамаа прибавилось шесть, в Вильяндимаа — пять зараженных, и в Ярвамаа прибавилось четыре новых зараженных. В Йыгевамаа, Валгамаа, Вырумаа и Рапламаа прибавилось по три новых зараженных. В Ляэнемаа прибавилось два новых положительных, и на Сааремаа прибавился один новый носитель вируса. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 253,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,8%.

По состоянию на утро 20 ноября в больницах находится 119 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании 10 пациентов. Домой выписали девять человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли 18. За сутки прибавился один смертельный случай — 89-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 87 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 656 историй болезни COVID-19 с 640 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 20 ноября выздоровело 5 296 человек. Из них история болезни 3 968 человек (74,9%) завершена, у 1 328 человек (25,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 429 200 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 9 076 (2,1% от общего количества тестов).