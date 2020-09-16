За сутки в Эстонии выявлено 36 случаев заражения коронавирусом. В больнице уже 20 человек

В прибавившихся в Тартумаа и Вырумаа двух случаях речь идет о близких контактах с инфицированными. В южном регионе на сегодняшнее утро четыре очага — день рождения в Выру (21 человек), очаг поездки в Италию (9 заболевших), очаг друзей (5 человек) и очаг Орава (6 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 315 человека, из которых 46 заболел.
По данным регистра народонаселения, один случай прибавился на Сааремаа, источник заражения устанавливается. В западном региональном отделении под наблюдением 34 человек, из которых 9 заболели.
По состоянию на утро 16 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 20 человек, на управляемом дыхании два пациента.
На сегодня в больницах завершено 423 случая заболевания COVID-19 с 410 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 15 сентября выздоровели 2 318 человек. Их них случай заболевания 1 778 человек (76,7%) завершен, у 540 человек (23,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 25,66.
Всего в Эстонии проведено более 177 000 первичных тестов, из них 2 756, или 1,55%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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