16.09.2020, 11:40

За сутки в Эстонии выявлено 36 случаев заражения коронавирусом. В больнице уже 20 человек

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Koroonaproovi võtmine lennujaamas 1. septembril 2020
Koroonaproovi võtmine lennujaamas 1. septembril 2020Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 432 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 36 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 19 человек. В Харьюмаа поступило 10 новых положительных результатов теста, в Ляэне-Вирумаа — два, в Вырумаа, Тартумаа и на Сааремаа — по одному. В двух случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

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Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 10 случаев заболевания (все в Таллинне) в двух случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших и в одном случае положительную пробу дал человек, поступивший на лечение в больницу. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще выясняются.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Gourmet Coffee — 23 и с "музыкальным" очагом — 7 случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано всего 8 случаев заболевания. В очаге таллиннского детского сада "Мянни" всего 8 зараженных. Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 139 человек, из которых 190 заболели.

Из 19 прибавившихся в Ида-Вирумаа случаев в 12 речь идет о близких контактах с инфицированными. В Ляэне-Вирумаа один случай — находящийся в Тапа военнослужащий. Обстоятельства остальных случаев заражения еще выясняются.

Всего в восточном регионе семь активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16, с очагом шахты "Оямаа" — 9 и с очагом Вируской тюрьмы — 5 случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве на сегодняшнее утро связано 9 человек, с очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 человек, а с так называемым очагом круга знакомых — 15 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 348 человек, из которых 90 заболели.

В прибавившихся в Тартумаа и Вырумаа двух случаях речь идет о близких контактах с инфицированными. В южном регионе на сегодняшнее утро четыре очага — день рождения в Выру (21 человек), очаг поездки в Италию (9 заболевших), очаг друзей (5 человек) и очаг Орава (6 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 315 человека, из которых 46 заболел.

По данным регистра народонаселения, один случай прибавился на Сааремаа, источник заражения устанавливается. В западном региональном отделении под наблюдением 34 человек, из которых 9 заболели.

По состоянию на утро 16 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 20 человек, на управляемом дыхании два пациента.

На сегодня в больницах завершено 423 случая заболевания COVID-19 с 410 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 15 сентября выздоровели 2 318 человек. Их них случай заболевания 1 778 человек (76,7%) завершен, у 540 человек (23,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 25,66.

Всего в Эстонии проведено более 177 000 первичных тестов, из них 2 756, или 1,55%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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