За сутки в Эстонии выявлено 36 случаев заражения коронавирусом. В больнице уже 20 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 19 человек. В Харьюмаа поступило 10 новых положительных результатов теста, в Ляэне-Вирумаа — два, в Вырумаа, Тартумаа и на Сааремаа — по одному. В двух случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 10 случаев заболевания (все в Таллинне) в двух случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших и в одном случае положительную пробу дал человек, поступивший на лечение в больницу. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще выясняются.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Gourmet Coffee — 23 и с "музыкальным" очагом — 7 случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано всего 8 случаев заболевания. В очаге таллиннского детского сада "Мянни" всего 8 зараженных. Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 139 человек, из которых 190 заболели.

Из 19 прибавившихся в Ида-Вирумаа случаев в 12 речь идет о близких контактах с инфицированными. В Ляэне-Вирумаа один случай — находящийся в Тапа военнослужащий. Обстоятельства остальных случаев заражения еще выясняются.

Всего в восточном регионе семь активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16, с очагом шахты "Оямаа" — 9 и с очагом Вируской тюрьмы — 5 случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве на сегодняшнее утро связано 9 человек, с очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 человек, а с так называемым очагом круга знакомых — 15 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 348 человек, из которых 90 заболели.