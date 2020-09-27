За сутки в Эстонии выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. В Кохтла-Ярве появился новый школьный очаг

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 18 человек. В Ида-Вирумаа поступило 12, и в Рапламаа, на Хийумаа, в Ляэнемаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю заболевания коронавирусом. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченного в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,43.

Из 18 новых случаев в Харьюмаа (из них 14 в Таллинне) три связаны с заражением в семейном кругу и два — с заражением в школе. В одном случае вирус завезли из Украины, обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2000 человек, из которых 273 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить шесть очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (34 зараженных, из них 22 работники больницы) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 24 ученика и восемь учителей. С очагом Спасательного департамента связано семь случаев, с заражением на рабочем месте — шесть и в семейном кругу — тоже шесть случаев. Вдобавок по сегодняшней информации восемь жителей Харьюмаа подцепили вирус, посетив Дни ностальгии в Хаапсалу.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением в семейном кругу и три — с заражением на рабочем месте. В двух случаев заболевание подцепили от знакомого, в одном случае вирус завезли из России и в одном случае инфекцию подцепили в школе. Обстоятельства двух случаев уточняются.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 13 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — восемь человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — пять человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано шесть человек (из них один живет в Таллинне).