За сутки в Эстонии выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. В Кохтла-Ярве появился новый школьный очаг

Сегодня в Ида-Вирумаа прибавился новый связанный со школой очаг в Кохтла-Ярве, с очагом сейчас связано шесть случаев заболевания (из них два зараженные члены семьи).
Под наблюдением восточного регионального отделения более 900 человек, из которых 175 заболели.
Обстоятельства нового случая заболевания в Йыгевамаа выясняются. В сфере деятельности южного региона на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру с 21 человеком, очаг похорон с 11 и очаг рабочего места (15 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом более 350 человек, из которых 43 заболели.
Новый случай на Хийумаа связан с заражением на рабочем месте, в одном случае человек заразился на Днях ностальгии в Хаапсалу. В западном региональном отделении под наблюдением более 160 человек, из которых 15 заболели.
По состоянию на утро 27 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 31 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Домой не выписали ни одного человека и не открыли ни одного нового случая заболевания коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 454 случая заболевания COVID-19 с 441 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 27 сентября выздоровели 2 506 человек. Их них случай заболевания 1 918 человек (76,5%) завершен, у 588 человек (23,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
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