27.09.2020, 11:39

За сутки в Эстонии выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. В Кохтла-Ярве появился новый школьный очаг

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 344 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 35 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 18 человек. В Ида-Вирумаа поступило 12, и в Рапламаа, на Хийумаа, в Ляэнемаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю заболевания коронавирусом. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченного в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,43.

Из 18 новых случаев в Харьюмаа (из них 14 в Таллинне) три связаны с заражением в семейном кругу и два — с заражением в школе. В одном случае вирус завезли из Украины, обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2000 человек, из которых 273 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить шесть очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (34 зараженных, из них 22 работники больницы) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 24 ученика и восемь учителей. С очагом Спасательного департамента связано семь случаев, с заражением на рабочем месте — шесть и в семейном кругу — тоже шесть случаев. Вдобавок по сегодняшней информации восемь жителей Харьюмаа подцепили вирус, посетив Дни ностальгии в Хаапсалу.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением в семейном кругу и три — с заражением на рабочем месте. В двух случаев заболевание подцепили от знакомого, в одном случае вирус завезли из России и в одном случае инфекцию подцепили в школе. Обстоятельства двух случаев уточняются.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 13 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — восемь человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — пять человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано шесть человек (из них один живет в Таллинне).

Сегодня в Ида-Вирумаа прибавился новый связанный со школой очаг в Кохтла-Ярве, с очагом сейчас связано шесть случаев заболевания (из них два зараженные члены семьи).

Под наблюдением восточного регионального отделения более 900 человек, из которых 175 заболели.

Обстоятельства нового случая заболевания в Йыгевамаа выясняются. В сфере деятельности южного региона на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру с 21 человеком, очаг похорон с 11 и очаг рабочего места (15 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом более 350 человек, из которых 43 заболели.

Новый случай на Хийумаа связан с заражением на рабочем месте, в одном случае человек заразился на Днях ностальгии в Хаапсалу. В западном региональном отделении под наблюдением более 160 человек, из которых 15 заболели.

По состоянию на утро 27 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 31 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Домой не выписали ни одного человека и не открыли ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 454 случая заболевания COVID-19 с 441 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 27 сентября выздоровели 2 506 человек. Их них случай заболевания 1 918 человек (76,5%) завершен, у 588 человек (23,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 205 000 первичных тестов, из них 3 200, или 1,56%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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