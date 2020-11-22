22.11.2020, 10:42

За сутки в Эстонии выявлено 349 случаев заражения коронавирусом, в больницах 146 человек

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Koroonaviiruse testimine
Koroonaviiruse testimineFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4944 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 349. В больницах 146 человек, на управляемом дыхании 7 пациентов.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 270,51.

По состоянию на утро 22 ноября в больницах находится 146 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании 7 пациентов.

Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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