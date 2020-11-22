За сутки в Эстонии выявлено 349 случаев заражения коронавирусом, в больницах 146 человек

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 270,51.
По состоянию на утро 22 ноября в больницах находится 146 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании 7 пациентов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 205 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 75 новых зараженных, и в Тартумаа прибавилось 18 новых положительных результата теста. В Ляэне-Вирумаа и Вильндимаа прибавилось по 6 и в Пярнумаа — 17 новых зараженных.
В Валгамаа прибавилось 4, а в Йыгевамаа, Вырумаа, Рапламаа, Ляэнемаа и Сааремаа — по 2 новых случая заражения. В Хийумаа, ярвамаа и Пылвамаа выявлено по 1 случаю. У пяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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