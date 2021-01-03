За сутки в Эстонии выявлено 342 случая заражения коронавирусом, умерли трое заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 188 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 143 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 60, в Тартумаа — 19, в Пярнумаа — 18 и в Ярвамаа — 12 новых положительных результатов теста. В Вырумаа прибавилось восемь, в Валгамаа — семь, в Ляэне-Вирумаа — шесть, в Ляэнемаа и Рапламаа — по пять, в Вильяндимаа — два и в уезде Хийумаа, в Пылвамаа и в уезде Сааремаа — по одному новому случаю заражения. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 551,55 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,3%.

По состоянию на утро 3 января в больницах находится 401 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 43 пациента, из которых на управляемом дыхании 27 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 21. Домой выписали пять человек, четырех человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, трех человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом, одного из которых внесли задним числом — 84-летний мужчина, 91-летняя женщина и 95-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 244 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 545 историй болезни COVID-19 с 1 519 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 3 января выздоровели 19 323 человека. Из них история болезни 14 451 человека (74,8%) завершена, у 4 872 человек (25,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.