За сутки в Эстонии выявлено 339 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 169 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 111 в Таллинне.
В Тартумаа прибавилось 35, в Пярнумаа — 34, в Ида-Вирумаа — 33, В Рапламаа — 13 и в Вырумаа — 12 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось 10, в Ляэне-Вирумаа — восемь, в Ярвамаа — семь, в Вильяндимаа — четыре, в Валгамаа — три, на Хийумаа и Сааремаа — по два, в Ляэнемаа — один новый случай заражения. В Пылвамаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 549,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11%.
За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 433 пациента.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 35 917 человек, две дозы получили 17 564 человека.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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