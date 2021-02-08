За сутки в Эстонии выявлено 339 случаев заражения коронавирусом. Умерли пять человек, в том числе 39-летний мужчина

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 169 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 111 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 35, в Пярнумаа — 34, в Ида-Вирумаа — 33, В Рапламаа — 13 и в Вырумаа — 12 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось 10, в Ляэне-Вирумаа — восемь, в Ярвамаа — семь, в Вильяндимаа — четыре, в Валгамаа — три, на Хийумаа и Сааремаа — по два, в Ляэнемаа — один новый случай заражения. В Пылвамаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 549,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11%.

По состоянию на утро 8 февраля в больницах находится 433 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 31 пациент, из которых на управляемом дыхании 16 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 29. Домой выписали девять человек, четырех человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 87-летний мужчина, 82-летние мужчина и женщина, 64-летняя женщина и 39-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 466 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 712 историй болезни COVID-19 с 2 665 пациентами.

По состоянию на 8 февраля выздоровели 37 908 человек. Из них история болезни 26 369 человек (69,6%) завершена, у 11 539 человек (30,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 810 622 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 48 267 (6% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 35 917 человек, две дозы получили 17 564 человека.