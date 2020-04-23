За сутки в Эстонии выявлено 33 новых зараженных коронавирусом. Один человек умер

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1551 тестов на вирус COVID-19, из которых 33 пробы, или 2,1%, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 45 181 первичных тестов, из них 1592, или 3,5%, были положительными.
Кроме этого, скончалась находившаяся на лечении в Курессаареской больнице 85-летняя женщина. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 45 человек.
По состоянию на утро 23 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 109 человек, из которых 7 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 192 человека.
По данным регистра народонаселения, за последние 24 часа местожительство 12 получивших положительный результат теста людей в Харьюмаа и стольких же — на Сааремаа. В Ида-Вирумаа и Хийумаа прибавилось по две положительные пробы.
Больше всего зараженных за весь период наблюдается в возрастной категории 55-59 лет.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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