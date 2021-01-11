За сутки в Эстонии выявлено 290 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 156 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 132 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 38, в Пярнумаа — 33, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Ярвамаа — девять и в Вырумаа и Тартумаа — по восемь новых положительных результатов теста. В Пылвамаа прибавилось четыре, в Вильяндимаа — три, в Рапламаа, Валгамаа и Ляэнемаа — по два и в уезде Хийумаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 601,44 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,5%.

За сутки новых историй болезни COVID-19 открыли в общей сложности 39, в стационарном лечении нуждаются 412 пациентов.

В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 10 972 людям.

Новость дополняется.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!