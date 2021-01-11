За сутки в Эстонии выявлено 290 случаев заражения коронавирусом, умерли четверо заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 156 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 132 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 38, в Пярнумаа — 33, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Ярвамаа — девять и в Вырумаа и Тартумаа — по восемь новых положительных результатов теста. В Пылвамаа прибавилось четыре, в Вильяндимаа — три, в Рапламаа, Валгамаа и Ляэнемаа — по два и в уезде Хийумаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 601,44 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,5%.

По состоянию на утро 11 января в больницах находится 412 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 42 пациента, из которых на управляемом дыхании 26 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 39, из которых 11 внесли задним числом. Домой выписали семь человек.

За сутки умерло четверо зараженных коронавирусом — 90-летняя женщина, 80-летняя женщина, 79-летний мужчина и 78-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 287 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 787 историй болезни COVID-19 с 1 757 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 11 января выздоровели 23 007 человек. Из них история болезни 17 129 человек (74,5%) завершена, у 5 878 человек (25,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 680 409 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 33 805 (5% от общего количества тестов).