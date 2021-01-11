11.01.2021, 10:31

За сутки в Эстонии выявлено 290 случаев заражения коронавирусом, умерли четверо заболевших

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Drive-in testimine Tartus
Foto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3 497 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 290, или 8,3% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 156 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 132 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 38, в Пярнумаа — 33, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Ярвамаа — девять и в Вырумаа и Тартумаа — по восемь новых положительных результатов теста. В Пылвамаа прибавилось четыре, в Вильяндимаа — три, в Рапламаа, Валгамаа и Ляэнемаа — по два и в уезде Хийумаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 601,44 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,5%.

По состоянию на утро 11 января в больницах находится 412 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 42 пациента, из которых на управляемом дыхании 26 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 39, из которых 11 внесли задним числом. Домой выписали семь человек.

За сутки умерло четверо зараженных коронавирусом — 90-летняя женщина, 80-летняя женщина, 79-летний мужчина и 78-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 287 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 787 историй болезни COVID-19 с 1 757 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 11 января выздоровели 23 007 человек. Из них история болезни 17 129 человек (74,5%) завершена, у 5 878 человек (25,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 680 409 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 33 805 (5% от общего количества тестов).

В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 10 972 людям.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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