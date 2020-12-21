За сутки в Эстонии выявлено 287 случаев заражения коронавирусом, умерли семь заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 196 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 157 в Таллинне.
В Тартумаа прибавилось 18, в Ида-Вирумаа 16, в Пярнумаа 14, в Рапламаа 13 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Ярвамаа прибавилось шесть и в Ляэне-Вирумаа — пять новых положительных результатов теста. В Ляэнемаа прибавилось три, в Вильяндимаа — два и в уездах Хийумаа, Сааремаа, Пылвамаа и Вырумаа прибавилось по одному зараженному. У 10 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 516,11 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9,6%.
По состоянию на утро 21 декабря в больницах находится 374 пациента с COVID-19, за сутки умерли семь зараженных коронавирусом.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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