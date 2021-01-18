18.01.2021, 10:34

За сутки в Эстонии выявлено 265 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек

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EST 24
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 659 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 265, или 10% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 128 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 110 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 45, в Пярнумаа — 20, в Тартумаа — 18 и в Ляэне-Вирумаа — 10 новых положительных результатов теста. В Рапламаа прибавилось восемь, в Вырумаа — семь, в Ярвамаа — четыре, в Йыгевамаа и Валгамаа — по три и в Пылвамаа и уезде Сааремаа — по два новых случая заражения. В уезде Хийумаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 592,02 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,9%.

За сутки новых историй болезни COVID-19 открыли 38, в стационарном лечении нуждаются 424 пациента.

В Эстонии прививки против COVID-19 сделаны 18 275 людям.

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