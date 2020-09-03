За сутки в Эстонии выявлено 26 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2276 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 26 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста прибавилось в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 18 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось два, и в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вырумаа — по одному новому положительному анализу на коронавирус. В трех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.
Будет дополнено.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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