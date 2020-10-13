За сутки в Эстонии выявлено 25 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 999 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 25 тестов оказался положительным.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 999 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 25 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 11 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Йыгевамаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю. У пяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 44,77.
По состоянию на утро 13 октября в больницах находится 32 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали двух человек. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли два. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 497 случаев заболевания COVID-19 с 483 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 13 октября выздоровели 3 015 человек. Их них случай заболевания 2 290 человек (76,0%) завершен, у 725 человек (24,0%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 235 000 первичных тестов, из них 3 908, или 1,66%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Eestis on kokku tehtud üle 235 000 esmase testi, nendest 3 908 ehk 1,66 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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