За сутки в Эстонии выявлено 208 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 660 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 208 тестов (7,8%) оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 107 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 49 и в Тартумаа — 11 новых зараженных. На Хийумаа и в Пярнумаа прибавилось по шесть, в Ляэне-Вирумаа — четыре, в Рапламаа — три и в Вырумаа — два новых случая. В Ярвамаа и Йыгевамаа прибавилось по одному положительному результату теста. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 87,44 и доля положительных результатов проведенных тестов — 5,2%.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Байден призвал своих сторонников верить в победу
Уткин заявил, что больше не будет болеть за Хабиба
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе