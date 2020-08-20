За сутки в Эстонии выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, 12 человек заразились в баре в Йыхви

По данным регистра народонаселения, 5 положительных результатов теста поступило в Харьюмаа (4 в Таллинне), 2 в Тартумаа (все в городе Тарту), 12 в Ида-Вирумаа и в одном случае место жительства неизвестно.

В Харьюмаа в одном случае болезнь привезена из Чехии, обстоятельства остальных случаев еще выясняются. В Тарту в двух случаях речь идет о близко контактировавших с заразившимся ранее и в одном случае речь шла о повторном тесте. В Пыхьяском регионе находятся под наблюдением 185 человек.

Случи в Тарту связаны с близкими контактами с инфицированным лицом. В Тартумаа сейчас 4 активных очага заражения: семейный — 5 больных, после соревнований по плаванию в водном центре Aura; а также заведения: Vabank с 37 зараженными, Naiiv с 21 зараженными и Shooters с 19 зараженными. В Лыунаском регионе под наблюдением 210 человек.

Все 12 случаев в Ида-Вирумаа связаны с баром Jõhvi Kelder. Заразились 8 посетителей бара, 3 члена их семей и 2 сотрудника. Всего в очаге сейчас 13 инфицированных. Идаском регионе под наблюдением находятся 142 человека.

По состоянию на утро 20 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 10 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Не выписали ни одного человека. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли 3. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек. На сегодняшний день в больницах завершено 400 случаев заболевания COVID-19 с 387 пациентами.

На сегодняшний день выздоровели 2009 человека. Их них случай заболевания 1 531 человек (76,2%) завершен, у 478 человек (23,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 7,9.

Всего в Эстонии проведено более 138 000 первичных тестов, из них 2 227, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!