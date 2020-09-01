01.09.2020, 10:59
За сутки в Эстонии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии 20 тестов на коронавирус оказались положительными.
За последние сутки в Эстонии 20 тестов на коронавирус оказались положительными.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Прослушка телефона: главные признаки
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Погибшая девочка была знакома со своими 12-летними убийцами
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому