За сутки в Эстонии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, заразились футболисты "Нымме Калью"

По данным регистра народонаселения, 11 положительных результатов тестов поступили в Харьюмаа, семь из них в Таллинне, в Ида-Вирумаа прибавилось четыре, а на Сааремаа — два случая. По одному случаю выявлено в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа, в еще одном случае информация о месте жительства не указана.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 14,7.

В Харьюмаа пять случаев связаны с заражением близких контактов инфицированного лица, три из них — игроки футбольного клуба "Нымме Калью". Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом около 400 человек, из которых 71 больны.

Заражения на Сааремаа произошли из-за контакта с членами семьи, которые живут вне острова.

В 4 случаях в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа источником заражения был близкий контакт с инфицированным лицом. В Ида-Вирумаа сейчас четыре очага заражения: очаг шахты "Эстония" (54 инфицированных), очаг бара Jõhvi Kelder (15 инфицированных), очаг шахты "Оямаа" (8 инфицированных) и так называемый британский очаг (12 инфицированных).

В последнем из них заражение пошло после приезда проживающих в Великобритании родственников, последние 6 случаев связаны с посещением бара Sonda kõrts 21 августа. Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом более 750 человек, из которых 98 больны.

По состоянию на утро 1 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 9 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента.

На сегодня в больницах завершено 411 случаев заболевания COVID-19 с 398 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

На сегодня выздоровели 2112 человек. Их них случай заболевания 1 601 человек (75,8%) завершен, у 511 человек (24,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.