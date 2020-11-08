За сутки в Эстонии выявлено 192 случая заражения коронавирусом. Умерли двое заболевших

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 119 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 192 тестов (9,1%) оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 90 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 69 и в Пярнумаа — семь новых зараженных. На Хийумаа прибавилось пять, в Тартумаа — четыре и в Ярвамаа — четыре положительных результата теста. В Ляэнемаа и на Сааремаа прибавилось по два и в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Рапламаа, Вильяндимаа и Вырумаа — по одному положительному результату. У трех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 129,0 и доля положительных результатов проведенных тестов — 6,5%.
По состоянию на утро 8 ноября в больницах находится 55 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании четыре пациента. Умерло два человека.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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