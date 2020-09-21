За сутки в Эстонии выявлено 18 случаев заражения коронавирусом. В Таллинне появился новый очаг

По данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа поступило пять положительных результатов теста, в Харьюмаа — пять, в Вырумаа — четыре, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по одному. В двух случаях у сдавших положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

В Харьюмаа два случая связаны с заражением в результате близкого контакта. Обстоятельства заражения в остальных случаях выясняются.

Три из зарегистрированных 19-20 сентября случая были связаны с людьми, приехавшими из Украины, Польши и Чехии. В 10 случаях речь идет о контактах с уже заболевшими людьми.

В северном отделении Департамента здоровья имеется четыре активных очага: день рождения в Кадриорге (26 человек), таллиннский детский сад Мянни (10 человек), Гимназия Ляэнемере (16 человек) и новый очаг, связанный с заражением на рабочем месте (5 человек).

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 886 человек, из которых 205 заболели.

В одном из прибравшихся в Ида-Вирумаа случае речь идет о близком контакте с уже заболевшим человеком. Источник заражение в остальных случаях пока неизвестен.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья находятся 1 996 человек, из которых 205 заболели.

Всего в восточном регионе насчитывается четыре активных очага. С очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 человек (скорректированный показатель), Кохтла-Ярве — 6 человек. В очаге круга знакомых по состоянию на сегодняшнее утро 29 заболевших. В очаге основной школы Таммику 11 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 690 человек, из которых 145 заболели.

Один прибавившиеся в Вырумаа связан с близким контактом, в остальных случаях источник заражения пока неизвестен. В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру (22 человека), очаг поездки в Италию (девять заболевших) и очаг похорон (11 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 1342 человек, из которых 41 заболел.