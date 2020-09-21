21.09.2020, 10:50

За сутки в Эстонии выявлено 18 случаев заражения коронавирусом. В Таллинне появился новый очаг

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 575 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 18 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа поступило пять положительных результатов теста, в Харьюмаа — пять, в Вырумаа — четыре, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по одному. В двух случаях у сдавших положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

В Харьюмаа два случая связаны с заражением в результате близкого контакта. Обстоятельства заражения в остальных случаях выясняются.
Три из зарегистрированных 19-20 сентября случая были связаны с людьми, приехавшими из Украины, Польши и Чехии. В 10 случаях речь идет о контактах с уже заболевшими людьми.
В северном отделении Департамента здоровья имеется четыре активных очага: день рождения в Кадриорге (26 человек), таллиннский детский сад Мянни (10 человек), Гимназия Ляэнемере (16 человек) и новый очаг, связанный с заражением на рабочем месте (5 человек).
Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 886 человек, из которых 205 заболели.

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В одном из прибравшихся в Ида-Вирумаа случае речь идет о близком контакте с уже заболевшим человеком. Источник заражение в остальных случаях пока неизвестен.
Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья находятся 1 996 человек, из которых 205 заболели.

Всего в восточном регионе насчитывается четыре активных очага. С очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 человек (скорректированный показатель), Кохтла-Ярве — 6 человек. В очаге круга знакомых по состоянию на сегодняшнее утро 29 заболевших. В очаге основной школы Таммику 11 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 690 человек, из которых 145 заболели.

Один прибавившиеся в Вырумаа связан с близким контактом, в остальных случаях источник заражения пока неизвестен. В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру (22 человека), очаг поездки в Италию (девять заболевших) и очаг похорон (11 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 1342 человек, из которых 41 заболел.

Прибавившийся в Ляэнемаа случай связан с работником Oru Hooldekodu. В западном региональном отделении под наблюдением 48 человека, из которых восемь заболели.

По состоянию на утро 21 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 22 человека, на управляемом дыхании три пациента. Домой не выписали ни одного человека и трех человек перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другую больницу.

На сегодня в больницах завершено 433 случая заболевания COVID-19 с 420 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 30,85.

Всего в Эстонии проведено более 189 000 первичных тестов, из них 2 941, или 1,55%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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