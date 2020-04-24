За сутки в Эстонии выявлено 16 новых зараженных коронавирусом. Один человек умер

Кроме этого, скончался находившейся на лечении в Северо-эстонской региональной больнице 69-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 46 человек.

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